В Петербурге прокуратура потребовала убрать незаконную автосвалку

Прокуратура Красносельского района внесла представление в адрес руководства региональной общественной организации "Общество защиты прав владельцев автомототранспорта "Речная"" после проведенной проверки, сообщила 4 августа пресс-служба надзорного ведомства.

Причиной ревизии послужила информация от комитета по контролю за имуществом касательно нарушений экологического и земельного законодательства на занимаемом организацией участке. Как выяснилось, на территории близ улицы Маршала Казакова члены общества держали гаражи и места для размещения транспортных средств.

"В нарушение требований законодательства руководством общественной организации допущено размещение на указанном земельном участке и на смежном с ним металлических контейнеров, а также стихийной свалки разукомплектованных транспортных средств и их деталей", — зафиксировали в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло преставление руководству организации. Сейчас принимаются меры по устранению нарушений законодательства, отметили в пресс-службе прокуратуры.

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