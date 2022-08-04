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Новости 20:17

Беглов распорядился до 19 августа подготовить образовательные учреждения к работе

фото ЗакС политика Беглов распорядился до 19 августа подготовить образовательные учреждения к работе

Образовательные учреждения Петербурга должны к 19 августа быть полностью готовы к началу нового учебного года, передает распоряжение губернатора Александра Беглова его пресс-служба вечером в четверг. Распоряжение об этом прозвучало в ходе совещания с главами районных администраций по подготовке к 1 сентября.

Ожидается, что в новом учебном году в городе заработают 681 школа и 1 043 детских сада, а также около ста учреждений профессионального образования и 121 учреждение дополнительного и дополнительного профессионального образования.

К настоящему моменту акты готовности подписаны по 1 572 образовательным учреждениям, что соответствует 80,2 % от их общего количества, проинформировали в губернаторской пресс-службе. Оставшиеся учреждения должны быть готовы к 19 августа, распорядился градоначальник. В частности, в них должны быть предприняты меры по обеспечению противопожарной, санитарной и антитеррористической безопасности, а также иные.


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