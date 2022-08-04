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В Петербурге создадут единую платформу для управления транспортной системой

фото ЗакС политика В Петербурге создадут единую платформу для управления транспортной системой

Единая платформа управления транспортной системой появится в Петербурге в ближайшие пять лет, передает 4 августа ТАСС слова замглавы дирекции по организации дорожного движения города Сергея Зайченкова. По заявлению последнего, коснется общественного наземного транспорта и парковок.

Как сообщил Зайченков, сейчас дирекция занимается созданием единой платформы согласно запущенной программе. Предполагается, что итогом работы станет "цифровизация бизнес-процессов транспортного комплекса, его алгоритмизация и автоматизация управления всеми бизнес-процессами".

"Это касается общественного наземного городского транспорта, велосипедистов, упорядочивания парковочного пространства, — заявил он. — Уже заключен контракт на разработку технического проекта, он многогодовой, начинать работу будем в следующем году и первые планы по его реализации настроены на ближайшую пятилетку".

По сообщению Зайченкова, сейчас в перспективную адресную программу в Петербурге включено строительство 537 светофоров. В 2022 году ожидается реконструкция либо строительство по 44 адресам, причем в ближайший месяц ожидается сдача 22 из них.


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