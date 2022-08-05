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Новости 9:17

В репинских "Пенатах" открывается восстановленная "Башенка Шехерезады"

фото ЗакС политика В репинских "Пенатах" открывается восстановленная "Башенка Шехерезады"

В поселке Репино по случаю 178-летия со дня рождения живописца Ильи Репина 5 августа торжественно откроют восстановленную "Башенку Шехерезады". Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Музея Академии Художеств.

"Это большое событие для нашего музея — мы прикладываем максимальное количество усилий для восстановления парка, — и "Пенаты" постепенно преображаются", - пишут организаторы.

Вход на мероприятия, начинающиеся в 15 часов, для всех сделали свободным.

Издание "Бумага" указывает, что пришедший в начале 1990-х годов в негодность объект не ремонтировали на протяжении тридцати последних лет. Его история начинается в 1912 году.

фото: Музей Академии Художеств / Telegram


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