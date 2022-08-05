"Ъ": Россия может запретить импорт семян из США и Евросоюза

В качестве ответа на западные санкции Минсельхоз рассматривает эмбарго на европейские и американские семена, о чем пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Совещание, на котором региональным органам агропромышленного комплекса рекомендовали приготовиться к возможным контрсанкциям, состоялось во вторник. О возможном запрете поставок семян собравшимся рассказала замглавы министерства Оксана Лут. Представители Минсельхоза, комментируя совещание, ограничились тем, что на нем говорилось о российских семенах подсолнечника и необходимости более активного и широкого их применения.

По словам одного из собеседников издания, на сегодняшний день российский бизнес находится в огромной зависимости от импортных семян. В наибольшей степени это касается сахарной свеклы (97% всех семян - привозные), подсолнечника (77%) и кукурузы (50%). Оперативная замена все их на отечественные аналоги, рассудил специалист, пока выглядит не очень реалистичной задачей.

По предположению директора Института развития предпринимательства и экономики Натальи Назаровой, разговорами об эмбарго чиновники лишь пытаются простимулировать бизнес к переходу на отечественный посадочный материал, тогда как запрет импорта ввиду его невыгодности и небезопасности едва ли введут.