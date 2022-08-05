В Донецке создали подразделение Следственного комитета РФ

Пресс-служба Следственного комитета выпустила отчет об оперативном совещании главы ведомства Александра Бастрыкина, которое состоялось в Северодонецке. В публикации говорится о состоявшемся на территории Донецка формировании отдельного следственного управления СК РФ.

"В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от нацистов городах Донбасса и Украины", - гласит официальное сообщение.

Отметим, что Северодонецк расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

фото: sledcom.ru