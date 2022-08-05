ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:46

В Донецке создали подразделение Следственного комитета РФ

фото ЗакС политика В Донецке создали подразделение Следственного комитета РФ

Пресс-служба Следственного комитета выпустила отчет об оперативном совещании главы ведомства Александра Бастрыкина, которое состоялось в Северодонецке. В публикации говорится о состоявшемся на территории Донецка формировании отдельного следственного управления СК РФ.

"В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от нацистов городах Донбасса и Украины", - гласит официальное сообщение.

Отметим, что Северодонецк расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

фото: sledcom.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама