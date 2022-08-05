Более двух тысяч петербуржцев заразились ковидом за сутки

В общей сложности 2 078 человек заболели в Петербурге коронавирусом за сутки, сообщил 5 августа федеральный оперштаб. Накануне в городе насчитали 1 814 новых пациентов.

При этом за прошедшие 24 часа в городе снизилось количество госпитализаций (с 203 накануне до 182 сегодня) и выздоровлений (с 1 205 до 973 соответственно). За сутки в городе от последствий коронавируса скончались семь человек (накануне — шесть).

Всего по России зарегистрировано 18 555 новых случаев коронавируса за сутки при 1 906 госпитализациях и 9 817 выздоровлениях. За этот же срок в стране умерли 47 человек.