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Новости 11:10

Более двух тысяч петербуржцев заразились ковидом за сутки

фото ЗакС политика Более двух тысяч петербуржцев заразились ковидом за сутки

В общей сложности 2 078 человек заболели в Петербурге коронавирусом за сутки, сообщил 5 августа федеральный оперштаб. Накануне в городе насчитали 1 814 новых пациентов.

При этом за прошедшие 24 часа в городе снизилось количество госпитализаций (с 203 накануне до 182 сегодня) и выздоровлений (с 1 205 до 973 соответственно). За сутки в городе от последствий коронавируса скончались семь человек (накануне — шесть).

Всего по России зарегистрировано 18 555 новых случаев коронавируса за сутки при 1 906 госпитализациях и 9 817 выздоровлениях. За этот же срок в стране умерли 47 человек.


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