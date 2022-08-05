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Муниципал 12:03

На петербургского мундепа Балтрукова завели дело о дискредитации армии

фото ЗакС политика На петербургского мундепа Балтрукова завели дело о дискредитации армии

Депутат петербургского МО "Смольнинское" Дмитрий Балтруков сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что полицейские составили на него протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Основанием стал пост в социальной сети, опубликованный в день начала военной спецоперации на Украине (24 февраля). В нем говорится о факте подачи уведомления в Смольный: вместе с единомышленниками Балтруков намеревался провести пацифистскую акцию.

42-летний депутат считает возбуждение дела актом несправедливости, поскольку до 5 марта в Кодексе об административных правонарушениях не было статьи, которая наказывала бы за дискредитацию армии. 

"Еще и совершенно непонятно, чем пост может дискредитировать ВС РФ", - добавил мундеп, избранный от "Яблока".

Напомним, что первое привлечение по статье 20.3.3 КоАП грозит фигуранту дела штрафом в размере до 50 тысяч рублей.


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