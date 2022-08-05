На месте бывшего кинотеатра "Слава" в Купчино решили построить жилой дом

Владелец бывшего кинотеатра "Слава" во Фрунзенском районе Петербурга поменял свои планы на развитие этого участка земли, о чем сообщает строительное издание "Канонер". При этом снос объекта остается в силе.

Ранее собственник (ООО "ТК Слава") намеревался взамен советского здания, в последние годы превращенного в пивной ресторан, возвести более крупный торгово-развлекательный центр высотой в семь этажей и получил разрешение на строительство "многофункционального здания".

По сведениям издания, от изначального плана было решено отказаться. Вместо проекта ТРЦ появился проект жилого дома, разработанный индивидуальным предпринимателем Олегом Стрельниковым и на днях утвержденный чиновниками.