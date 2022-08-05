На Выборгской стороне почти за 200 млн рублей продали часть исторического дома Фурмана

В Петербурге состоялись торги, на которых разыграли право на владение частью доходного дома Фурмана (улица Смолячкова, 15-17). Речь шла о площади 4,4 тысяч кв. метров, о чем сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). В аукционе участвовали шесть соперников, и победа досталась неназванному физическому лицу. Примечательно, что в ходе торгов начальная цена поднялась на 80%. В итоге нежилую часть дома отдали победителю за 193, 06 млн рублей.

"Такие успешные сделки и торги еще раз подтверждают, что несмотря на некоторую стагнацию рынка, наступившую после весеннего ажиотажного спроса на недвижимость, интерес инвесторов к ней остается неизменным. Покупатели готовы вкладываться даже в "длинные" инвестиции", - считает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Пятиэтажный дом Фурмана, построенный в стиле модерн в самом начале XX века, КГИОП признал выявленным памятником регионального значения в 2001 году. С большой долей вероятности выкупленную аварийную часть здания после ремонта приспособят либо под гостиницу, либо под офисный центр.