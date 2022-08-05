В субботу в Петербурге будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности

Во второй половине 6 августа в Петербурге и Ленобласти ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождем и сильным ветром. В связи с этим Смольный через свою пресс-службу объявил "оранжевый" уровень погодной опасности с 18 часов субботы до полуночи воскресенья.

Это означает "опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий". Пешеходам советуют быть осторожными, а автолюбителям и вовсе отказаться от поездок по причине высокого риска ДТП.

Похолоданию и грозам предшествует пятничная жара: в связи с 30-градусной температурой комтранс распорядился пустить 5 августа дополнительную пару скоростных электричек на Выборгском направлении.