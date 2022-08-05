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Новости 16:43

Посещаемость крупных петербургских ТЦ за год упала почти на треть

фото ЗакС политика Посещаемость крупных петербургских ТЦ за год упала почти на треть

Крупные торговые центры и торгово-развлекательные комплексы Петербурга по результатам июля продемонстрировали серьезное снижение посещаемости. Как пишет РБК Петербург со ссылкой на исследование компании Focus, по сравнению с прошлым июлем показатель упал на 29%, а по сравнению с последним допандемийным июлем 2019 года - на 38%. При этом в небольших ТЦ за год посещаемость почти не изменилась, упав только на 3%.

Один из собеседников агентства специалист по консалтингу Валерий Трушин объясняет эту разницу в динамике тем, что в крупных торговых комплексах до военной спецоперации на Украине было на порядок больше фирменных зарубежных магазинов.

"Соответственно, иностранные бренды играли роль якорей, точек притяжения потока. Сейчас эти магазины закрыты и посещаемость логично обвалилась. А ТЦ формата "у дома" посещают с другими целями, поэтому там просадка по посещаемости не такая критичная", - гласит его довод.

По мнению директора департамента исследования рынка компании Maris Алены Волобуевой, россияне в 2022 году в основной своей массе перешли в режим сбережения средств, а значит, рассчитывать на возвращение к прежнему уровню потребления едва ли приходится.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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