Петербург договорился о промышленной кооперации с Карелией

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали соглашение между правительствами регионов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях сроком на пять лет, сообщила пресс-служба градоначальника 5 августа.

Комментируя соглашение, Беглов напомнил об "огромном" потенциале города в различных сферах, который "служит не только петербуржцам, но и жителям соседних регионов". В частности, он сослался на накопленный опыт модернизации предприятий городского хозяйства и внедрения цифровых технологий и выразил готовность делиться наработками.

Одним из главных направлений сотрудничества Петербурга и Карелии Беглов назвал промышленную кооперацию, в том числе в горно- и лесопромышленной отраслях. По итогам прошлого года петербургские поставщики заключили 271 контракт с карельскими заказчиками по результатам конкурсных процедур, а общая сумма контрактов достигла 6,5 миллиарда рублей. При этом в нынешнем году за четыре месяца стороны заключили 155 контрактов на более чем 3,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, Парфенчиков выразил намерение увеличивать поставки в Северную столицу стройматериалов, включая гранит, щебень и пиломатериалы. При этом он выступил за расширение присутствия в регионе петербургских строительных компаний.

Также Парфенчиков выступил за возобновление авиаперелетов между Петербургом и Петрозаводском. По его мнению, подобные рейсы пользовались бы популярностью как у жителей, так и у туристов.

Фото: gov.spb.ru