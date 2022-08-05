Смольный выделил более 400 млн рублей на поддержку садоводств

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, призванное оказать финансовую поддержку садоводческим некоммерческим товариществам горожан. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет о двух субсидиях.

Первая субсидия в размере 139,5 млн рублей предназначена для "обеспечения устойчивого функционирования инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры" садоводств. В общую сумму заложены расходы на строительство новых врачебных амбулаторий: стоимость таких работ будет возмещена полностью, тогда как в остальных случаях предполагается возместить половину от затрат садоводов на поддержание своей инфраструктуры.

Второй невозвратный транш в размере 300 млн рублей адресован тем садоводствам, члены которых имеют троих и более детей.