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Новости 17:33

Смольный выделил более 400 млн рублей на поддержку садоводств

фото ЗакС политика Смольный выделил более 400 млн рублей на поддержку садоводств

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, призванное оказать финансовую поддержку садоводческим некоммерческим товариществам горожан. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет о двух субсидиях.

Первая субсидия в размере 139,5 млн рублей предназначена для "обеспечения устойчивого функционирования инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры" садоводств. В общую сумму заложены расходы на строительство новых врачебных амбулаторий: стоимость таких работ будет возмещена полностью, тогда как в остальных случаях предполагается возместить половину от затрат садоводов на поддержание своей инфраструктуры.

Второй невозвратный транш в размере 300 млн рублей адресован тем садоводствам, члены которых имеют троих и более детей.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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