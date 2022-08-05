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Новости 18:02

Прокуратура потребовала от управляющей компании привести в порядок дом на Будапештской

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала от управляющей компании привести в порядок дом на Будапештской

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку состояния дома № 5, корп. 2 по Будапештской улице. В числе ревизоров также оказались представители жилинспекции и управления Роспотребнадзора по Петербургу.

"Установлено, что общее имущество дома находится в неудовлетворительном техническом состоянии, имеются скопления бытовых отходов на прилегающей территории, в доме допущено нахождение насекомых и грызунов", — подвела итоги проверки прокуратура.

По итогам надзорное ведомство внесло в адрес руководства ООО "Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района" представление. Документ находится на рассмотрении, отметили в прокуратуре.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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