Смольный хочет увеличить выплаты муниципалам за работу в особых условиях

Для муниципальных служащих Петербурга, получающих ежемесячные надбавки за работу в особых условиях, предельный размер этих надбавок хотят увеличить.

Соответствующий законопроект губернатора Александра Беглова появился 5 августа на сайте Смольного. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, за год можно будет получить надбавки на общую сумму, равную четырем должностным окладам сотрудника. В настоящее время она равна трем окладам. При этом за один месяц по-прежнему нельзя будет получить надбавку, превышающую половину должностного оклада.

К особым условиям труда относятся ненормированный рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни.

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Его можно будет применить к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнения бюджета на 2023 год.