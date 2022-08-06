Новый корпус Александровской больницы должны ввести в строй в декабре

В декабре текущего года в петербургской Александровской больнице должны открыть новый корпус-трансформер на 335 койко-мест, информирует пресс-служба Смольного.

На данный момент строители завершили возведение каркаса здания, после чего начнётся монтаж кровли, а также окон и дверей. Параллельно будет идти отделка фасада комплекса. Рабочие частично завершили укладку инженерных сетей и коммуникаций, а также приступили к внутренней отделке помещений.

Комментируя открытие корпуса-трансформера, петербургский глава Александр Беглов сообщил, что он будет функционировать как региональный сосудистый центр.

"В случае новой волны пандемии здание в кратчайшие сроки может быть переоборудовано в инфекционный госпиталь на 415 коек", - отчитался губернатор.

В Смольном подчеркнули также, что особенностью проекта является то, что впервые в СЗФО сосудистый центр будет размещён не в уже построенном здании стационара, а изначально закладывается как место, где с учётом необходимой логистики будет оказывать помощь пациентам с патологиями сосудистой системы.