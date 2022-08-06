Между Петербургом и Самарой запустили новый скоростной поезд

Северную столицу и Самару теперь связывает новый скоростной поезд, который в период с августа по сентябрь будет курсировать между городами через день, за исключением некоторых дат, информирует пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Первый поезд с "именным" номером № 63/64 отправился из города на Неве в Самару в минувшую пятницу, 5 августа. На рейс были распроданы все билеты.

"Благодаря специальному расписанию и возможности развивать скорость до 160 км/ч время поездки по данному маршруту было сокращено в сравнении с другими пассажирскими поездами на несколько часов и составило 20 часов 50 минут", — отчитались в КЖД.

На своём пути рейс делает остановки в том числе в таких городах, как Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир и Москва (Восточный вокзал). Прибывает в Северную столицу поезд в 21:10 в день отправления.

Состав поезда включает в себя новые вагоны-купе комфорт-класса, имеющие герметичную сцепку, сидячие вагоны и вагоны СВ.