ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:09

Между Петербургом и Самарой запустили новый скоростной поезд

фото ЗакС политика Между Петербургом и Самарой запустили новый скоростной поезд

Северную столицу и Самару теперь связывает новый скоростной поезд, который в период с августа по сентябрь будет курсировать между городами через день, за исключением некоторых дат, информирует пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Первый поезд с "именным" номером № 63/64 отправился из города на Неве в Самару в минувшую пятницу, 5 августа. На рейс были распроданы все билеты.

"Благодаря специальному расписанию и возможности развивать скорость до 160 км/ч время поездки по данному маршруту было сокращено в сравнении с другими пассажирскими поездами на несколько часов и составило 20 часов 50 минут", — отчитались в КЖД.

На своём пути рейс делает остановки в том числе в таких городах, как Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир и Москва (Восточный вокзал). Прибывает в Северную столицу поезд в 21:10 в день отправления.

Состав поезда включает в себя новые вагоны-купе комфорт-класса, имеющие герметичную сцепку, сидячие вагоны и вагоны СВ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама