"Навального закрыли! А тебя тем более": На Камчатке активистку подкинули угрозы в почтовый ящик

В Петропавловске-Камчатском неизвестные подкинули в почтовый ящик угрозы местному активисту Фариду Асланову, о чём он сам сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

На листках, которые обнаружил Асланов, были написаны латинские буквы Z и V и фразы "Навального закрыли! А тебя тем более закроем, ходи оглядывайся" и "Фаридка, прекращай провоцировать людей, пока жив и здоров!".

Не так давно активиста задерживали из-за одиночного пикета: он вышел на улицу города, держа в руках пацифистский плакат. В отделе полиции в его отношении составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов