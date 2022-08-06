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Новости 14:41

"Навального закрыли! А тебя тем более": На Камчатке активистку подкинули угрозы в почтовый ящик

фото ЗакС политика "Навального закрыли! А тебя тем более": На Камчатке активистку подкинули угрозы в почтовый ящик

В Петропавловске-Камчатском неизвестные подкинули в почтовый ящик угрозы местному активисту Фариду Асланову, о чём он сам сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

На листках, которые обнаружил Асланов, были написаны латинские буквы Z и V и фразы "Навального закрыли! А тебя тем более закроем, ходи оглядывайся" и "Фаридка, прекращай провоцировать людей, пока жив и здоров!".

Не так давно активиста задерживали из-за одиночного пикета: он вышел на улицу города, держа в руках пацифистский плакат. В отделе полиции в его отношении составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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