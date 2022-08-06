ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:41

Беглов вручил документы от квартир молодым семьям, заселившимся в "обновлённый" дом на 11-й Красноармейской

фото ЗакС политика Беглов вручил документы от квартир молодым семьям, заселившимся в "обновлённый" дом на 11-й Красноармейской

Градоначальник города на Неве Александр Беглов вручил документы от новых квартир молодым семьям - участникам программы "Молодёжи - доступное жильё", которые заселились в отреставрированный исторический дом на 11-й Красноармейской, 7, пишет "Петербургский дневник".

"Я заглянул в квартиры, мне очень понравилось", - лаконично отреагировал губернатор.

Отдавая новосёлам документы от жилья, Беглов отметил, что в Адмиралтейском районе не наблюдается проблем с инфраструктурой и в распоряжении семей будут детсады, школы и поликлиники.

Дом, который расположен на 11-й Красноармейской, 7, был возведён в 1877 году по проекту архитектора Василия Розинского.

Для нужд молодых семей отреставрировали 86 квартир, 37 из которых - однокомнатные, 49 – двухкомнатные.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама