Беглов вручил документы от квартир молодым семьям, заселившимся в "обновлённый" дом на 11-й Красноармейской

Градоначальник города на Неве Александр Беглов вручил документы от новых квартир молодым семьям - участникам программы "Молодёжи - доступное жильё", которые заселились в отреставрированный исторический дом на 11-й Красноармейской, 7, пишет "Петербургский дневник".

"Я заглянул в квартиры, мне очень понравилось", - лаконично отреагировал губернатор.

Отдавая новосёлам документы от жилья, Беглов отметил, что в Адмиралтейском районе не наблюдается проблем с инфраструктурой и в распоряжении семей будут детсады, школы и поликлиники.

Дом, который расположен на 11-й Красноармейской, 7, был возведён в 1877 году по проекту архитектора Василия Розинского.

Для нужд молодых семей отреставрировали 86 квартир, 37 из которых - однокомнатные, 49 – двухкомнатные.