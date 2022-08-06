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Новости 18:01

Бастрыкин получил проверить обстоятельства получения чиновницей квартиры её соседки-инвалида

фото ЗакС политика Бастрыкин получил проверить обстоятельства получения чиновницей квартиры её соседки-инвалида

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел своим петербургским подчинённым разобраться в обстоятельствах получения местной чиновницей квартиры, которая ранее принадлежала её соседке-инвалиду и по праву должна была достаться родственнице-сироте усопшей, пишет "Фонтанка".

"ГСУ по Санкт-Петербургу тщательно изучит указанные в публикации сведения и при установлении признаков преступления примет соответствующее процессуальное решение", — отчитались в пресс-службе регионального СК.

Делом, согласно поручению Бастрыкина, должны заняться петербургские следователи.

Напомним, днём ранее стало известно, что семья одной из городских госслужащих получила в дар жилплощадь, которой ранее владела их соседка с тяжёлой инвалидностью и у которой осталась родственница-сирота. По её словам, подпись тёти во всех документах фиктивная. Через суд доказать это ей не удалось, поэтому теперь она может не только остаться без наследства, но и с долгом за судебные тяжбы.


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