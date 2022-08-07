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Новости 10:05

Twitter снял ограничения с Ройзмана

фото ЗакС политика Twitter снял ограничения с Ройзмана

Администрация социальной сети Twitter сняла ограничения с аккаунта политика и общественного деятеля Евгения Ройзмана, о появлении которых накануне вечером сообщил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Колезев.

"Друзья, всё норм. Разблокировали. Всем спасибо за поддержку и добрые слова! Все будет хорошо", - гласит утренняя запись Ройзмана от 7 августа.

В субботу бывший мэр Екатеринбурга обнаружил, что лишен возможности делать новые публикации и оставлять комментарии. При этом просматривать содержание своей и других страниц в Twitter он по-прежнему мог.

Глава "Фонда Ройзмана" предположил, что наказание связано с одним из двух его высказываний в Twitter: в первом из них уральский политик писал о "дебилах", а во втором использовал уничижительное определение для бывшего ливийского правителя Муаммара Каддафи.

Евгений Ройзман известен в российском сегменте Twitter своими экспрессивными реплаями и нецензурными комментариями к новостям от государственных СМИ. На него подписано свыше 600 тысяч пользователей.


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