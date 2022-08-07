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Новости 12:20

Суточная заболеваемость коронавирусом в России превысила 20 тысяч человек

фото ЗакС политика Суточная заболеваемость коронавирусом в России превысила 20 тысяч человек

Впервые с марта в России за сутки выявили более 20 тысяч случаев инфицирования коронавирусом (20 303). Для сравнения - в прошлое воскресенье их было 12 498. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 44 человека (на два меньше, чем накануне). Сумели поправиться 8 729 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 6 110 новых больных, за ней следуют Петербург – 2 410 (на 107 больше, чем накануне), и Подмосковье (1 880). За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправилось 1 168 человек и скончались семь (накануне - девять).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


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