ЛДПР осудила члена своей фракции Журавлева, пригрозившего убийством журналисту

Эмоциональное выступление депутата Госдумы Алексея Журавлева в эфире телевизионного ток-шоу "60 минут" вызвало нарекания у руководства фракции ЛДПР, в которую он входит с прошлой осени. В Telegram-канале фракции сочли недопустимыми его угрозы убийством журналисту немецкого издания Bild, прозвучавшие в ходе полемики.

"Это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов - соблюдение законности. <...> Угрозы убийством, тем более представителей прессы - точно не наш метод", - гласит официальный комментарий политической организации.

В партии пообещали на ближайшем собрании сделать предметом публичного обсуждения и скандальный выпад Журавлева в адрес журналиста, и качество его работы в Госдуме. Руководство фракции полагает, что с самого начала работы VIII созыва депутат "так и не влился" в активную фракционную деятельность.

Отметим, что Журавлев, будучи председателем партии "Родина", избрался в федеральный парламент в сентябре 2021 года от одномандатного округа в Тамбовской области.