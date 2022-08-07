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Новости 17:57

За ремонт ограды Петропавловки Смольный готов отдать почти 1,5 млрд рублей

фото ЗакС политика За ремонт ограды Петропавловки Смольный готов отдать почти 1,5 млрд рублей

На сайте госзакупок появился заказ от Смольного на реставрацию гранитных фасадов ограды Петропавловской крепости, привлекший внимание издания "78.ru". Начальная (максимальная) цена предлагаемого контракта составила 1 млрд 361,5 млн рублей, заявки от претендентов будут принимать до 25 августа.

В срок до декабря 2024 года подрядчику предстоит, в частности, привести в порядок штукатурную отделку, лепнину и восстановить художественную покраску объекта.

В наборе документов, прикрепленных к госзаказу, фигурируют сразу несколько справок от КГИОП о наличии у различных элементов крепости статуса объекта культурного наследия федерального значения. Это относится к Екатерининской и Невской куртинам, Иоанновскому равелину, а также Трубецкому, Нарышкину и Государеву бастионам.


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