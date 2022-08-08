Петербург занял второе место по объёмам ввода жилья в России

Северная столица оказалась на втором месте по объёму введённого жилья среди остальных регионов России: в прошлом году в городе на Неве ввели в эксплуатацию 3,46 млн кв. метров жилплощади, делится РИА "Новости".

Первое место заняла Москва с показателем в 7,8 млн кв. метров. Третья позиция досталась Краснодару (2,62 млн), за ним следуют Новосибирск (1,57 млн) и Екатеринбург (1,52 млн). Всего в 2021 году в России ввели в строй 92,56 млн кв. метров жилья, что на 12,7% больше, чем годом ранее.

В пересчёте на одного человека в прошлом году строители ввели в эксплуатацию 0,636 кв. метра жилья. Больше всего жилплощади в пересчёте на одного горожанина было введено в Краснодаре, Новороссийске и Южно-Сахалинске, менее всего — в Анадыре, Мурманске и Петропавловске-Камчатском.