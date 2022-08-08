Камчатский миллиардер отделался 9 месяцами ограничения свободы за случайное убийство на охоте

Бывший депутат Заксобрания Камчатского края миллиардер Игорь Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за случайное убийство человека во время охоты, информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета

"Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю поселка Озерновский Усть-Большерецкого района (ч. 1 ст. 109 УК РФ), а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства", — указывается в отчёте СК.

Пока что приговор Редькину в законную силу не вступил.

Сам предприниматель ранее заявлял, что стал участником трагедии случайно. В августе прошлого года он узнал, что на свалку металлолома в посёлке Озерновский заглядывает медведь, который представляет опасность для местных жителей. Редькин взял ружьё, чтобы отпугнуть животное, однако, по его словам, случайно попал в 30-летнего мужчину, который впоследствии скончался в больнице.

Напомним, Игорь Редькин является одним из богатейших депутатов России, ему в доле принадлежат рыбопромышленные и авиационные предприятия. Ранее он декларировал доход в 1,5 млрд рублей, а его супруга в 2020 году попала в топ-10 богатейших жён российских госслужащих.