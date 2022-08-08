ГАТИ предупреждает об ограничениях движения в ряде районов Петербурга

В ряде районов Петербурга начиная с 10 августа вводятся новые ограничения движения транспорта, известили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Выборгском районе в период с 10 по 19 августа будет закрыто передвижение по улице Шишкина в Парголово от Пляжевой улицы до Колхозной улицы, где будет проводиться укладка инженерных сетей.

В Московском районе с 10 августа по 19 июля 2023 года ввиду возведения новой транспортной развязки ограничат перемещение транспортных средств на перекрёстке Дунайского проспекта и Московского шоссе.

В Петроградском районе с 10 августа по 13 октября невозможно будет проехать на участке улицы Профессора Попова от Барочной улицы до улицы Даля: там будут проводить работы по замене асфальтового полотна.

В Пушкинском районе с 10 по 12 августа ввиду работ по реконструкции инженерных сетей закроют движение по Пушкинской улице в Павловске на участке от Казарменного переулка до переулка Красного Курсанта.

И, наконец, в Центральном районе с 10 августа по 15 октября будет невозможно проехать по участку дороги на перекрёстке Новгородской улицы и улицы Моисеенко.