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Новости 10:59

Беглов выделил ещё 252 млн рублей на ковидные выплаты медикам

фото ЗакС политика Беглов выделил ещё 252 млн рублей на ковидные выплаты медикам

Петербургским медикам выделили ещё 252,6 млн рублей дополнительных выплат за работу с коронавирусными пациентами, соответствующее распоряжение подписал городской глава Александр Беглов. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Северной столицы.

В документе указано, что средства предоставят "медицинским работникам государственных медицинских организаций, а также водителям автомобилей скорой (неотложной) медицинской помощи, пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие непосредственного оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников".

Последний раз на выплаты медикам выделяли свыше 2 млрд рублей, которые предоставили 7 608 работникам отрасли, пострадавшим из-за контакта с COVID-19.

Допсредствами обеспечат единовременные выплаты 842 медикам, добавили также в Смольном.


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