Беглов выделил ещё 252 млн рублей на ковидные выплаты медикам

Петербургским медикам выделили ещё 252,6 млн рублей дополнительных выплат за работу с коронавирусными пациентами, соответствующее распоряжение подписал городской глава Александр Беглов. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Северной столицы.

В документе указано, что средства предоставят "медицинским работникам государственных медицинских организаций, а также водителям автомобилей скорой (неотложной) медицинской помощи, пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие непосредственного оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников".

Последний раз на выплаты медикам выделяли свыше 2 млрд рублей, которые предоставили 7 608 работникам отрасли, пострадавшим из-за контакта с COVID-19.

Допсредствами обеспечат единовременные выплаты 842 медикам, добавили также в Смольном.