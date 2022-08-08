"Штраф за гав-гав": Беглов внёс в ЗакС проект закона о наказании за громкий вой и лай домашних животных

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о штрафах для владельцев домашних животных за их чрезмерно громкий лай, вой и другие звуки, издаваемые в ночи, а также по выходным и праздникам, сообщил у себя в Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

За обозначенное правонарушение хозяев шумных питомцев предлагается наказывать штрафом от 500 до 5 тысяч рублей.

Законопроект, согласно утверждению Беглова, назрел ввиду многочисленных жалоб, которые поступают в городское управление ветеринарии. Издаваемый питомцами шум является "следствием безответственного отношения владельцев животных к своим обязанностям по содержанию животных".

Комментируя губернаторскую инициативу, Вишневский задался вопросом, как будет происходить процесс составления протокола на нарушителя.

"Если ночью (как, например, на намыве на Васильевском) ведутся реально громкие строительные работы, не дающие спать всему кварталу - так никого не дозовешься, чтобы составили протокол и наказали. А тут на лай собаки будут приезжать? Хочу спросить губернатора и правительство: вы сами-то в это верите?", - интересуется парламентарий.

Резюмируя, Вишневский предположил, что законотворческая инициатива Беглова на деле окажется очередным "мёртвым" законопроектом и приниматься она будет только ради последующего отчёта "о большой проделанной работе".