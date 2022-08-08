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Новости 12:46

Петербург вновь обновил максимум по количеству суточных заражений коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург вновь обновил максимум по количеству суточных заражений коронавирусом

За минувшие 24 часа в городе на Неве выявлено 2 642 новых случая заражений граждан коронавирусом, показатель достиг максимума за последние несколько недель, добравшись до апрельских значений, информирует 8 апреля оперативный штаб.

В больницы с подтверждённым ковидом попали 102 петербуржца, излечились 1 294 горожанина, умерли восемь.

Днём ранее оперштаб отчитался о 2 410 заражённых, а ещё неделю назад показатель держался на отметке в 1,7 тысячи случаев.

При этом по России специалисты зафиксировали снижение заболеваемости. Суточная статистика пополнилась 17 862 новыми случаями.

В тройке регионов, лидирующих по уровню распространения инфекции, Петербург занимает второе место. Первенство у Москвы, где зарегистрирован 5 241 заражённый.


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