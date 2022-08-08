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Новости 14:53

Специалисты ГАТИ нашли нарушения почти на половине детских площадок в Петербурге

фото ЗакС политика Специалисты ГАТИ нашли нарушения почти на половине детских площадок в Петербурге

Во время школьных каникул специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) осмотрели 430 петербургских детских площадок, расположенных в 84 муниципальных образованиях города, делится пресс-служба ведомства.

Проведённые проверки выявили нарушения на 45% объектов. В основном претензии у сотрудников ГАТИ вызвали надписи на игровом оборудовании, а также дефекты на покрытиях.

Указывается, что в большинстве случев чиновники на местах оперативно реагировали на замечания ГАТИ. Всего за неподобающее содержание площадок выдано 74 предостережения, подготавливаются при этом ещё 26.


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