Специалисты ГАТИ нашли нарушения почти на половине детских площадок в Петербурге

Во время школьных каникул специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) осмотрели 430 петербургских детских площадок, расположенных в 84 муниципальных образованиях города, делится пресс-служба ведомства.

Проведённые проверки выявили нарушения на 45% объектов. В основном претензии у сотрудников ГАТИ вызвали надписи на игровом оборудовании, а также дефекты на покрытиях.

Указывается, что в большинстве случев чиновники на местах оперативно реагировали на замечания ГАТИ. Всего за неподобающее содержание площадок выдано 74 предостережения, подготавливаются при этом ещё 26.