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Новости 15:27

Во Фрунзенском районе продали здание крытого рынка

фото ЗакС политика Во Фрунзенском районе продали здание крытого рынка

В Петербурге продали здание крытого рынка, расположенное в начале Бухарестской улицы, о чем сообщает пресс-служба Российского аукционного дома. Построенный три года назад сельскохозяйственный рынок под названием "Старая деревня" путем прямой продажи достался новому владельцу за 390 млн рублей. Права на него перешли к ООО "Букмекер ПАБ".

"Локация объекта, а также характеристики здания (наличие большого свободного пространства и высоких потолков) позволяют использовать объект не только под торговлю, но и складскую функцию, также можно провести реконструкцию под размещение выставочной или концертной площадки", - полагает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

По ее сведениям, новый собственник намерен сдавать приобретенные помещения в аренду. Вместе с подземной парковкой площадь трехэтажного объекта составляет 5,7 тысяч кв. метров. В свою очередь, земельный участок под ним охватывает 44 сотки.


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