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Новости 16:17

В Петергофе сносят бывший военный госпиталь ради нужд СК

фото ЗакС политика В Петергофе сносят бывший военный госпиталь ради нужд СК

На Петергофской улице начался демонтаж зданий, образующих бывший военный госпиталь №444 и занимающих около 5 гектаров, передает петербургское издание "Канонер".

До декабря прошлого года под государственной охраной находилась большая часть сада, расположенного в границах бывшего госпиталя, а также четыре корпуса, включенных КГИОП в реестр региональных памятников. Однако зимой комитет снял с охраны две трети сада, что стало возможным начать строительные работы.

Снос производится в интересах Следственного комитета: на участке земли между Петергофской, Гостилицкой улицами, Университетским проспектом и улицей Веденеева ведомство планирует организовать кадетский корпус.


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