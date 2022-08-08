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Новости 18:23

Беглов констатировал растущую популярность ревакцинации от коронавируса

фото ЗакС политика Беглов констатировал растущую популярность ревакцинации от коронавируса

Петербургский губернатор Александр Беглов оценил актуальную эпидемиологическую обстановку в городе. С одной стороны, отметил он, наблюдается поступательный рост заболеваемости: на сегодняшний день носителями коронавирусной инфекции числятся более 10 тысяч граждан, а госпитализаций за неделю стало больше на треть. С другой стороны, данные свидетельствуют о том, что петербуржцы реагируют на растущие риски заражения. 

"Хотел бы поблагодарить всех, кто сознательно относится к своему здоровью. В конце июля вакцину в Петербурге получали от одной до трех тысяч человек за сутки. Сейчас цифры выросли почти вдвое", - рассказал он в "Губернаторском эфире" на "Радио России".

Беглов подчеркнул, что запас коронавирусных коек в "красных" зонах в городе выше двадцатипроцентного уровня, которого от регионов требует Роспотребнадзор. Достаточен также запас вакцины на фармбазе: неизрасходованными остаются примерно 275 тысяч доз препарата.


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Беглов Александр Дмитриевич 

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