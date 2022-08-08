У Петербурга появился новый федеральный инспектор в аппарате полпреда

Полномочный представитель президента по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан назначил нового главного федерального инспектора по Петербургу. Как сообщается на сайте полпредства, им стал 61-летний Павел Дашков.

В течение почти сорока лет Дашков служил во внутренних войсках МВД. В 2016 году президент Владимир Путин назначил Дашкова командовать Центральным округом войск нацгвардии. В этом силовом ведомстве на руководящих должностях он проработал до последнего времени.

У Дашкова имеются орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Александра Невского и орден Мужества.

фото: szfo.gov.ru