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Новости 19:46

В Петербурге завели дела на трех активистов с пацифистскими плакатами

фото ЗакС политика В Петербурге завели дела на трех активистов с пацифистскими плакатами

Петербургские полицейские вечером 8 августа задержали трех участников одиночных пикетов, которые развернули в центре города плакаты пацифистского содержания. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В 28-й отдел увезли активистов Сергея Громова, Эрика Кригера и Алексея Мощенко. Адвокат последнего рассказал, что акции его подзащитного до появления полиции препятствовал прохожий.

Всех троих к половине восьмого вечера успели отпустить из участка, составив в отношении каждого демонстранта протокол по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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