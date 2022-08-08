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Новости 20:27

Смольный не вернет католикам здание бывшего приюта в Центральном районе

фото ЗакС политика Смольный не вернет католикам здание бывшего приюта в Центральном районе

Католическая организация "Каритас" не смогла добиться от петербургских чиновников согласия на просьбу передать ей здание бывшего церковного приюта по адресу Кирилловская улица, 19. Об этом пишет "Деловой Петербург". С советского времени помещения в доме занимает Ленинградская областная научная библиотека.

Комитет имущественных отношений мотивировал свой отказ тем, что старинное здание в историческом районе Пески изначально не предназначалось для нужд религиозных организаций. Таковой, как указывает сотрудник КИО Артем Чистяков, не считалось и нельзя считать Римско-католическое благотворительное общество, при котором до большевистской революции существовал приют.

Между тем, администрация библиотеки пока о переезде не думает: в Ленобласти для нее еще не начали строить новое здание.

Отметим, что дом №19 по Кирилловской улице входит в реестр региональных памятников КГИОП.


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