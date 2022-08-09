Путин подписал указ о праздновании 100-летия Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня официального образования Ленинградской области. Документ доступен на портале правовой информации.

Согласно документу, вековой юбилей Ленобласть отметит в 2027 году. Деньги на празднование данного события будут выделены как из федерального, так и из регионального бюджетов. Сумма на данный момент не конкретизируется.

Отметим, что на минувших выходных область отметила свой 95-летний юбилей.

Следует напомнить, что 1 августа 1927 года согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР Северо-Западная область официально стала Ленинградской. В своё время её просторы доходили до Мурманска, Череповца, Новгорода, Пскова. Окончательно границы региона утвердились в 1978 году.