Запрет на полёты в часть южных аэропортов продлён до 17 августа

Росавиация в 28-й раз пролонгировала запрет на перелёты в 11 южных аэропортов: режим ограничений вводится до 17 августа, информирует пресс-служба ведомства.

Ограничения коснулись воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Альтернативные пути организованы через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — уточнила Росавиация.

Напомним, большая часть стран Европы закрыла своё небо для российских самолётов весной нынешнего года после начала военной спецоперации на Украине. Кроме того, компании Airbus и Boeing наложили санкции на техподдержку перевозчиков, а все самолёты, сданные в лизинг, потребовали вернуть назад.