Бастрыкин поручил изучить обстоятельства ночного пожара на складе в Мурино

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств пожара в Мурино, где вечером понедельника, 8 августа, горел склад с пиломатериалами.

Столб чёрного дыма, поднимавшегося от места происшествия, петербуржцы видели даже в центре города.

Бастрыкин дал указание врио главы СК по Ленобласти Дмитрию Митяеву изучить причины возгорания склада и лично доложить ему о проведённой проверке.

Огонь распространился на 1,5 тысячи кв. метров склада. По информации СМИ, пламя охватило ангар, в котором собирались модульные дома. Сведений о пострадавших не поступало.