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Новости 10:52

Сенатор спросила у Роскомнадзора о легитимности использования VPN-сервисов в РФ

фото ЗакС политика Сенатор спросила у Роскомнадзора о легитимности использования VPN-сервисов в РФ

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова обратилась в отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор с запросом, в котором просит прояснить ей, законно ли использование VPN-сервисов в России, делится РИА "Новости".

Сенатор располагает информацией, что посредством VPN некие злоумышленники могут похищать данные пользователей. Кроме того, подобные программы якобы можно использовать в "гибридной войне против России".

В качестве примера стран, где сервисы VPN запрещены законодательно, Рукавишникова назвала Белоруссию, Северную Корею, Туркмению, Турцию, Ирак и Иран.


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