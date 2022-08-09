Сенатор спросила у Роскомнадзора о легитимности использования VPN-сервисов в РФ

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова обратилась в отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор с запросом, в котором просит прояснить ей, законно ли использование VPN-сервисов в России, делится РИА "Новости".

Сенатор располагает информацией, что посредством VPN некие злоумышленники могут похищать данные пользователей. Кроме того, подобные программы якобы можно использовать в "гибридной войне против России".

В качестве примера стран, где сервисы VPN запрещены законодательно, Рукавишникова назвала Белоруссию, Северную Корею, Туркмению, Турцию, Ирак и Иран.