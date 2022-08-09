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Новости 11:30

Власти ДНР хотят привлечь строителей из Северной Кореи для восстановления региона

фото ЗакС политика Власти ДНР хотят привлечь строителей из Северной Кореи для восстановления региона

Руководство самопровозглашённой Донецкой народной республики готово привлечь рабочих из Северной Кореи для восстановления региона, переговоры по этому вопросу уже ведутся с Пхеньяном, сообщил в эфире "Смотрим.ру" глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, строители из КНДР показали "очень хороший результат" при найме на работу в других странах. Первая партия корейских рабочих, добавил он, должна приехать в республику уже в скором времени.

"МИД работает с этим. В этом году уже должны начаться эти процессы", — известил Пушилин.

Северная Корея не так давно признала независимость самопровозглашённых ЛДНР. Стороны собираются наладить взаимодействие в том числе в сфере экономики.


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