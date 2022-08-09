На Коломяжском проспекте у метро "Пионерская" ввели автозапреты на левые повороты

В комитете по транспорту Петербурге предупредили об изменении схемы движения автомобилей по перекрёстку Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей, информирует пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Так, начиная с 9 августа на обозначенном участке вводится запрет левых поворотов при движении по Коломяжскому проспекту, а также при движении по проспекту Испытателей со стороны Светлановской площади.

Сохраняется только левый поворот со стороны проспекта Испытателей при движении от Комендантской площади. Он регулирует дополнительной секцией светофора.

"Запрет левых поворотов и изменение светофорных циклов введены для увеличения пропускной способности перекрестка, а также в целях исключения задержек движения трамваев маршрутов №№ 47 и 55", - отчитались в комтрансе.