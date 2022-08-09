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Новости 12:56

ГАТИ сообщила об ограничениях движения транспорта в Выборгском районе

фото ЗакС политика ГАТИ сообщила об ограничениях движения транспорта в Выборгском районе

Государственная административно-техническая инспекция известила о временных ограничениях движения, которые будут введены на улицах Выборгского района с 11 августа.

Так, с 11 августа по 25 сентября ввиду проведения работ по замене инженерных сетей будет частично "парализовано" движение по Малому Сампсониевскому проспекту от Выборгской набережной до Гренадерской улицы.

Производителю работ напомнили о важности обеспечения безопасного прохода горожан на примыкающей к объекту территории.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством различного рода работ, можно отследить на сайте ГАТИ.


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