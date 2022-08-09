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Новости 14:21

Роспотребнадзор не планирует вводить новые ковидные ограничения

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не планирует вводить новые ковидные ограничения

Вводить новые COVID-ограничения или возвращать старые Роспотребнадзор на данном этапе пандемии не собирается, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе санитарного ведомства.

Также в инстанции рассказали, что на минувших неделях в России активизировались варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5 — на их долю приходится почти 93% последних случаев заражения граждан.

Пока что, даже несмотря на рост заболеваемости, в Роспотребнадзоре не видят необходимости ужесточения каких-либо антивирусных мер. Гражданам из групп риска по-прежнему рекомендуется носить маски на публике и в транспорте.

За последние сутки ковид официально подтвердился у 16 325 россиян, из которых 2 639 — жители Петербурга.


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