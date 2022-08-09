В комтрансе высказались о ситуации с водителем автобуса, разговаривавшим по видеочату во время движения

Петербургский комитет по транспорту отозвался о ситуации с водителем одного из рейсовых автобусов, который во время движения общался с родственниками по видеочату. Комментарий ведомства приведён в его Telegram-канале.

Комтранс сообщил, что от всех перевозчиков, с которыми заключены договоры, требует оперативного и жёсткого реагирования на любые нарушения ПДД, которые совершают водители.

"Данный инцидент был самостоятельно зафиксирован перевозчиком АО "Третий парк" в рамках постоянного мониторинга добросовестности исполнения должностных инструкций водителями. Была проведена проверка, личность водителя установлена. За халатное отношение к своим трудовым обязанностям с ним уже расторгнуты трудовые отношения", — отчитались в комитете по транспорту.

Кроме того, ведомство поблагодарило горожан за бдительность и внимание к работе транспорта. Перевозчики также самостоятельно проводят внутренние проверки в том числе благодаря камерам, которые установлены в кабинах водителей и пассажирском салоне.