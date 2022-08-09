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Новости 15:22

Бывшему петербургскому таможеннику дали условный срок за взятки

фото ЗакС политика Бывшему петербургскому таможеннику дали условный срок за взятки

Кировский районный суд Петербурга приговорил к шести годам условно бывшего начальника таможенного поста Балтийской таможни Андрея Курочкина, которого обвинили в получении взяток. Об этом сообщила 9 августа объединенная пресс-служба городских судов. Подсудимый, заключивший сделку со следствием, признавший вину и раскаявшийся, также должен будет заплатить государству более 3,5 млн рублей штрафа. Наконец, его лишили права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По версии следствия, Курочкин в 2020 году создал преступное сообщество, состоявшее из его подчиненных по службе. За взятки члены группы в течение полугода покровительствовали бизнесменам и гарантировали им непривлечение к юридической ответственности. Объем полученных взяток составил почти 1,8 млн рублей. Среди компаний, в чьих интересах организованно действовали члены сообщества, называются ООО "Старгет", ООО "Содружество", ООО "Интенсивник Северо-Запад" и ООО "Меридиан Лоджистик.


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