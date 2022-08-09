Градозащитники просят Миллера взять под опеку восемь исторических зданий в Петербурге

Петербургское градозащитное сообщество обратилось к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой спасти от разрушения восемь исторических зданий, находящихся в аварийном состоянии. В открытом письме они призывают бизнесмена и его компанию взять под охрану и восстановить бесхозные дореволюционные дома в историческом центре города.

"Как известно, ПАО "Газпром" реализует множество благотворительных проектов по всей России. Мы рассчитываем, что ваша организация смогла бы взять дополнительно под опеку и несколько зданий исторического центра Санкт-Петербурга, привести их в порядок, проведя грамотные ремонт или реставрацию", - говорится в письме, опубликованном активистами движений "Живой город" и "Центральный район за комфортную среду обитания".

Авторы документа включили в свой список такие объекты, как дом Степанова (Константина Заслонова ул., 8), дом Артиллерийского департамента (Чайковского ул., 59), дом Лесниковых (Херсонская ул., 15-17), доходный дом Сабаевых-Замятиных (Черняховского ул., 56), дом Чанжина (Фонтанки наб., 163), дом Иванова (Стрельнинская ул., 13), особняк и заводоуправление Механического завода "Людвиг Нобель" (Пироговская наб., 19) и дом-памятник на 4-й линии В.О., 39Б.

Градозащитники сетуют на то, что желающих заняться перечисленными домами по программе "Рубль за метр" пока не видно.