В августе Петербург и Москву соединят дополнительными поездами

Руководство Октябрьской железной дороги в течение ближайших трех недель решило пустить дополнительные поезда между двумя российскими столицами, о чем сообщает пресс-служба ОЖД.

Из Петербурга в Москву планируется шесть дополнительных отправлений: это поезд №237, назначенный на 16, 23 и 30 августа, а также поезд №273, который поедет по маршруту 13, 20 и 27 августа.

В свою очередь, с Ленинградского вокзала в Москве в сторону Петербурга утверждены поезд №240 (10, 17, 24 и 31 августа) и поезд №274 (13, 20 и 27 августа).

ТАСС ссылается на туристическую статистику за первое полугодие, которую нынешним летом озвучил глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. По его данным, в город за первые шесть месяцев приехало на треть больше гостей (3,77 млн человек), чем годом ранее, и значительная их доля оказалась москвичами.